BUON TEST PER IL PORDENONE, SCONFITTO DI MISURA IN CASA DELL'ATALANTA (Di domenica 1 agosto 2021) ATALANTA – PORDENONE 2-1 GOL: 6' pt Piccoli, 14' Tsadjout (rig.); 30? st Kovalenko ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Sutalo (1' st Lovato), Djimsiti (36? st Da Riva), Palomino (36? st Scalvini); Maehle (1' st Ghislandi), de Roon (1' st Delprato), Pasalic (18? st Freuler), Gosens (15? st Pezzella); Miranchuk (15? st Kovalenko), Colley (1' st Ilicic); Piccoli (31? st Cortinovis). A disp.: Dajcar. All. Gasperini.PORDENONE (4-4-2): Perisan (36? st Bindi); Biondi, Vogliacco (36? st Stefani), Bassoli (1' st Barison), Chrzanowski (26? st Perri); Cambiaghi (1' st Kupisz), Magnino, MISURAca (36? st Greco), Zammarini (11' st Mensah); Pellegrini (11' st ...

