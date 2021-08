Bikini: e nel 1946 la donna mostrò l’ombelico (Di domenica 1 agosto 2021) Il due pezzi compie 75 anni. Agli inizi nessuna modella volle indossarlo. Il suo inventore dovette ricorrere a una spogliarellista del Casino de Paris. Le prime dive italiane a scoprirsi furono Rossana Podestà e Gina Lollobrigida. Ma fu grazie a Brigitte Bardot e Ursula Andress che venne sdoganato definitivamente. In spiaggia e al cinema. A tutta prima, sembrò una provocazione a cavallo fra il costume e la politica. Immaginare che le donne scendessero in spiaggia con la pancia scoperta, mostrando l'ombelico, significava sfidare il comune senso del pudore. E che quel costumino, ridotto ai minimi termini, venisse indicato con il nome dell'atollo Bikini (nell'arcipelago ... Leggi su panorama (Di domenica 1 agosto 2021) Il due pezzi compie 75 anni. Agli inizi nessuna modella volle indossarlo. Il suo inventore dovette ricorrere a una spogliarellista del Casino de Paris. Le prime dive italiane a scoprirsi furono Rossana Podestà e Gina Lollobrigida. Ma fu grazie a Brigitte Bardot e Ursula Andress che venne sdoganato definitivamente. In spiaggia e al cinema. A tutta prima, sembrò una provocazione a cavallo fra il costume e la politica. Immaginare che le donne scendessero in spiaggia con la pancia scoperta, mostrando l'ombelico, significava sfidare il comune senso del pudore. E che quel costumino, ridotto ai minimi termini, venisse indicato con il nome dell'atollo(nell'arcipelago ...

