Basket, l’Italia pesca la Francia ai quarti delle Olimpiadi di Tokyo! Ecco Gobert e Fournier (Di domenica 1 agosto 2021) Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale del torneo olimpico di Basket maschile. Lo ha stabilito il sorteggio che si è tenuto poco fa nelle stanze segrete (neanche troppo) della FIBA, dopo la conferenza stampa di Spagna-Slovenia, ultimo incontro della fase a gironi. I transalpini, nostri avversari in un’unica occasione alle Olimpiadi (Sydney 2000, 67-57 nella fase a gironi), vengono da tre vittorie nel girone A, compresa quella contro gli Stati Uniti all’esordio. l’Italia ha invece vinto due partite contro Germania e Nigeria, perdendo di misura soltanto contro ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Sarà lal’avversaria delneidi finale del torneo olimpico dimaschile. Lo ha stabilito il sorteggio che si è tenuto poco fa nelle stanze segrete (neanche troppo) della FIBA, dopo la conferenza stampa di Spagna-Slovenia, ultimo incontro della fase a gironi. I transalpini, nostri avversari in un’unica occasione alle(Sydney 2000, 67-57 nella fase a gironi), vengono da tre vittorie nel girone A, compresa quella contro gli Stati Uniti all’esordio.ha invece vinto due partite contro Germania e Nigeria, perdendo di misura soltanto contro ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - Eurosport_IT : Non vogliamo smettere di sognare, fantastica ITALIA ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : SIIII, BRAVISSIME! ???????? Seconda vittoria in tre partite per l'Italia del basket 3x3: battuta la Romania, alle 7:25… - Fiodor1976 : anche se nel #Basket, l'#Italia se la vedrà contro la #Francia. seguitemi per altri amarcord. ?????? #1Agosto… - leonzan75 : RT @sportface2016: +++#TOKYO2020, #BASKET: L'ITALIA PESCA LA FRANCIA NEI QUARTI DI FINALE+++#Olympics2021 -