Viva le siepi abbasso Velasco

(Di sabato 31 luglio 2021) Dài che gli sport wannabe olimpici, noiosi e non si sa perché li fanno, sono quasi finiti. Ok, rendiamo uno sberluccicante omaggio ai “bronzei Mercurio, dai talloni alati e veloci quanto il mare” che ci hanno stupiti come in Point Break, insomma al surf nella sua prima divina partecipazione. Ma che c’entra, quello è “uno sport da re per i re naturali della terra”, come raccontò il gran Jack London e ce lo fece scoprire, anno Domini 1907. Ma ora finalmente arriva l’atletica, l’essenza. E dell’essenza, lunedì, la finale che amo di più, perché non è solo corsa ma guerra selvaggia, sopravvivenza, sfida agli elementi: i 3.000. Il ragazzino wannabe mezzofondista che c’era ...