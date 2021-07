Un azzurro cambia procuratore, la situazione può essere un problema per il Napoli? (Di sabato 31 luglio 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen ha cambiato nuovamente procuratore. Un anno fa, dopo la visita a Napoli, scelse di interrompere il rapporto con i procuratori storici, per passare a William D'Avila. Il nigeriano ha interrotto anche questa procura, a causa di accordi non rispettati. "Per il Napoli nulla cambia, ma si ha l’impressione che l’inchiesta aperta dai giudici francesi sul Lilla abbia avuto un peso nella decisione del centravanti". Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen hato nuovamente. Un anno fa, dopo la visita a, scelse di interrompere il rapporto con i procuratori storici, per passare a William D'Avila. Il nigeriano ha interrotto anche questa procura, a causa di accordi non rispettati. "Per ilnulla, ma si ha l’impressione che l’inchiesta aperta dai giudici francesi sul Lilla abbia avuto un peso nella decisione del centravanti".

