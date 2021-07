Ufficiale | Manzi alla Turris

(Di sabato 31 luglio 2021) La S.S.Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio, classe 2000, che si lega al club per le prossime due stagioni. Difensore destro dotato di notevoli mezzi fisici, originario di Lacco Ameno, si è formato nelle giovanili dell’Ischia anche durante la gestione del presidente Colantonio, che insieme al suo entourage non lo ha mai perso di vista nelle stagioni successive, quandoha proseguito il suo percorso nel vivaio del Napoli, dagli Allievi alle tre stagioni con la Primavera, di cui è stato capitano, disputando anche la Youth League. Aggregato da Gattuso in prima ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Turris, UFFICIALE: arriva il classe 2000 Claudio #Manzi - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : UFFICIALE - Turris, Manzi si lega ai corallini con un contratto biennale - Torrechannelit : Turris – Ufficiale il difensore Manzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Manzi

Torrechannel

... di Mario Lodi, di Gianfranco Zavalloni, di Alberto. C'è un maestro, in questa piccola realtà,... Un incoraggiamentoad andare avanti. Ho il sogno che almeno una volta vinca il bene sul ...Lunedì 12 luglio è uscito sul canale Youtube di Gianni Morandi il videodel pezzo scritto per lui da Jovanotti ' L'allegria '. Il singolo, uscito l'11 giugno, è ... Stefano(Moto2), ...La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi, classe 2000, che si lega al club per le prossime due stagioni. Difensore ...Sarzana - Val di Magra - “Quel che emerge dagli articoli di stampa e quanto comunicato ufficialmente dalla Prefettura della Spezia non fa altro che convincerci sulla bontà dell ...