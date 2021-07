Tutta la musica è in tensione: ha avuto un malore e ora è ricoverato. Le sue condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) La voce del gruppo musicale degli Stadio, Gaetano Curreri, durante un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto che si è tenuto venerdì 30 luglio, si è sentito male ed è stato portato in ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli in prognosi riservata. Il comunicato La pagina ufficiale del gruppo cerca di tenere aggiornati i numerosi fan preoccupati attraverso delle comunicazioni, come ha scritto appena successo il fatto: Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 31 luglio 2021) La voce del gruppole degli Stadio, Gaetano Curreri, durante un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto che si è tenuto venerdì 30 luglio, si è sentito male ed è stato portato in ospedale dove si trova tutt’oranell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli in prognosi riservata. Il comunicato La pagina ufficiale del gruppo cerca di tenere aggiornati i numerosi fan preoccupati attraverso delle comunicazioni, come ha scritto appena successo il fatto: Ciao a tutti, come sapete, Gaetano haun, in questo momento è in terapia intensiva ...

