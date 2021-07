Tokyo 2020, ginnastica. Ferrari: “Speriamo di fare un esercizio fatto bene” (Di sabato 31 luglio 2021) L’atleta azzurra Vanessa Ferrari ha parlato alla vigilia della gara individuale di corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Il nostro obiettivo è fare un esercizio fatto bene. Per quanto mi riguarda, posso determinare solo ciò che faccio io ma non quello che faranno gli altri. Se verrà bene, significa che non potevo fare di più“. Così la ginnasta, a caccia di una storica medaglia olimpica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) L’atleta azzurra Vanessaha parlato alla vigilia della gara individuale di corpo libero alle Olimpiadi di: “Il nostro obiettivo èun. Per quanto mi riguarda, posso determinare solo ciò che faccio io ma non quello che faranno gli altri. Se verrà, significa che non potevodi più“. Così la ginnasta, a caccia di una storica medaglia olimpica. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - zazoomblog : LIVE Basket – Italia-Nigeria 29-25 Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Italia-Nigeria #29-25 #Tokyo… - zazoomblog : Tokyo 2020 Quadarella bronzo negli 800 sl - #Tokyo #Quadarella #bronzo #negli -