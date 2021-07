Staffette miste | abbiamo Fede

Advertising

LiaCapizzi : Molto solide le staffette miste ????. Le donne (nuovo Rec Ita) entrano in finale con 4° tempo: Panziera 1'00'55, debu… - SimoneFocarazzo : 4/4 frazioni, nuotate alla grande ?????????? fanno ben sperare per le staffette miste di genere ???? #ita #ItaliaTeam… - simbaissad : però le staffette miste sono incredibili perché fino al tocco finale non sai mai cosa può succedere. approvo tanto #GiochiOlimpici - Silvia_Mio86 : Che belle le staffette miste ?? #Swimming #Tokyo2020 #ItaliaTeam - MassimoTurrini7 : RT @StefanoOlivari: Pensierini del #30luglio 2021 su #Tokyo2020: l'impresa di #Zverev, il rimpianto di Musetti e Sonego, #Barega da grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Staffette miste

Nella notte passata è scesa in vasca Simona Quadarella per la "rivincita" negli 800 stile dopo il quinto posto nei 1.500. E poi c'è stata la 4x100 mista mista, con Ceccon, Martinenghi, Di Liddo e ...LORENZO ZAZZERI 8 : Non è facile districarsi in un 50 stile dove per la prima volta nella storia non si qualifica per la semifinale nessuno sopra i 22 . Lui si qualifica col nono tempo ed ha una fase ...Ancora risultati positivi per l'Italia. Irma Testa bronzo nella boxe e Simona Quadarella bronzo nel nuoto. Buoni risultato anche nell'atletica òleggera olimpiadi-tokyo-testa-quadarella medaglie-di-bro ...Sabato mattina la 4x100 misti mista uomini-donne, domenica la 4x100 mista femminile. Due finali attendono Elena Di Liddo, la ventisettenne biscegliese ha nuotato a farfalla nelle due staffette. Accede ...