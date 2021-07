Spazio: Esa, in orbita primo satellite per Tlc completamente riprogrammabile (2) (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Eutelsat Quantum rimarrà in orbita geostazionaria per i suoi 15 anni di vita, dopodiché sarà posizionato in modo sicuro in un’orbita di un cimitero lontano dalla Terra per evitare di diventare un rischio per altri satelliti. Eutelsat Quantum è un progetto di punta del Regno Unito con la maggior parte del satellite sviluppato e prodotto dall’industria britannica. Airbus è il primo appaltatore ed è stato responsabile della costruzione dell’innovativo payload del satellite, mentre Surrey satellite Technology Ltd ha prodotto la nuova piattaforma. L’innovativa antenna phase array ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Eutelsat Quantum rimarrà ingeostazionaria per i suoi 15 anni di vita, dopodiché sarà posizionato in modo sicuro in un’di un cimitero lontano dalla Terra per evitare di diventare un rischio per altri satelliti. Eutelsat Quantum è un progetto di punta del Regno Unito con la maggior parte delsviluppato e prodotto dall’industria britannica. Airbus è ilappaltatore ed è stato responsabile della costruzione dell’innovativo payload del, mentre SurreyTechnology Ltd ha prodotto la nuova piattaforma. L’innovativa antenna phase array ...

