Olimpiadi Tokyo Day 8, Diretta Gare Sabato 31 Luglio (Discovery+ e Rai2) (Di sabato 31 luglio 2021) Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in queste Olimpiadi di Tokyo, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se nel day 8 avremo più fortuna, considerando che si assegnano la bellezza di 21 ori a partire dalla staffetta mista di triathlon. Gli azzurri puntano forte su sollevamento pesi, nuoto, boxe, vela e scherma. Sarà però anche il giorno del debutto di Jacobs e Tortu, ma anche il... Leggi su digital-news (Di sabato 31 luglio 2021) Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in questedi, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se nel day 8 avremo più fortuna, considerando che si assegnano la bellezza di 21 ori a partire dalla staffetta mista di triathlon. Gli azzurri puntano forte su sollevamento pesi, nuoto, boxe, vela e scherma. Sarà però anche il giorno del debutto di Jacobs e Tortu, ma anche il...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - sportface2016 : #GiochiOlimpici #TriathlonRelay #Tokyo2020, staffetta mista #triathlon: oro alla #GranBretagna davanti a #USA e… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Jessica Rossi e Mauro De Filippis a caccia del podio nella gara mista… -