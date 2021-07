Mauro Nespoli conquista l'argento nell'individuale di tiro con l'arco (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli è medaglia d’argento nella prova individuale di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro è stato battuto 6-4 dall’atleta turco Mete Gazoz. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021)è medaglia d’a provadicon l’ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azzurro è stato battuto 6-4 dall’atleta turco Mete Gazoz.

