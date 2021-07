Marcell Jacobs da impazzire nei 100 metri: fa 9?94 in batteria, 2° miglior tempo assoluto e record italiano. In semifinale anche Tortu (Di sabato 31 luglio 2021) Due italiani in semifinale dei 100 metri maschili, con Marcell Jacobs che domina la sua batteria e firma il nuovo record italiano correndo in 9?94. Un tempone, il secondo migliore in assoluto. Un bis del crono fatto segnare all’esordio sulla pista dei Giochi potrebbe garantirgli l’accesso a una storica finale mai raggiunta da un italiano alle Olimpiadi. Buona anche la prestazione di Filippo Tortu, che con il suo 10?10 ha ottenuto uno dei tre posti di ripescaggio insieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Due italiani indei 100maschili, conche domina la suae firma il nuovocorrendo in 9?94. Unne, il secondoe in. Un bis del crono fatto segnare all’esordio sulla pista dei Giochi potrebbe garantirgli l’accesso a una storica finale mai raggiunta da unalle Olimpiadi. Buonala prestazione di Filippo, che con il suo 10?10 ha ottenuto uno dei tre posti di ripescaggio insieme al ...

Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - sportface2016 : +++RECORD ITALIANO PER MARCELL #JACOBS NEI 100 METRI A #Tokyo2020 IN 9.94: L'AZZURRO E' IN SEMIFINALE+++#Olympics2021 - LiaCapizzi : Urcaaa. Marcell Jacobs in batteria manda subito un messaggio rumoroso: 9'94, nuovo Record Italiano dei 100 metri. E… - elivito : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 #Atletica Marcell #Jacobs ha vinto la sua batteria dei 100 metri stabilendo il nuovo primato italiano in 9’94” #… - Dreamony2 : RT @Coninews: JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ???? #ItaliaTeam #Athlet… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs Tokyo2020, Jacobs vince la batteria dei 100m piani e fa il record italiano Marcell Lamont Jacobs si è qualificato nei 100 metri piani con il nuovo record italiano di 9.95. Jacobs ha vinto la sua batteria, davanti al giamaicano Oblique Seville (10.04) e al sudafricano Shaun ...

Tokyo, Jacobs record italiano nei 100m 13.34 Tokyo, Jacobs record italiano nei 100m Splendido esordio di Marcell Jacobs alle Olimpiadi. Lo sprinter azzurro vince la sua batteria dei 100m col nuovo primato italiano, 9"94 (precedente 9"95, già suo). Il successo gli vale un posto nella semifinale di domani. ...

Marcell Jacobs, 9"94 sui 100 metri alle Olimpiadi: nuovo record italiano la Repubblica Tokyo 2020, Marcell Jacobs nuovo record italiano nei 100 metri: anche Tortu in semifinale (VIDEO) Tokyo 2020, atletica: il video in cui Marcell Jacobs stampa il nuovo record italiano nei 100 m e la batteria che porta anche Filippo Tortu in semifinale ...

Jacobs da sballo: record italiano e semifinale dei 100 Lamont Marcell Jacobs scrive un altro capitolo di storia dell’atletica italiana a Tokyo. Il velocista italiano batte il record nazionale dei 100 metri piani, abbassando di un centesimo il suo stesso ...

