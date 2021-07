Juventus, Pjanic aspetta i bianconeri: la situazione (Di sabato 31 luglio 2021) Se da un lato c’è una trattativa estenuante per Locatelli, dall’altro c’è un Miralem Pjanic che attende la chiamata. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Barcellona è disposto a lasciarlo partire, visto il poco minutaggio avuto con Koeman. I blaugrana, però, non vogliono riconoscere un euro di buonuscita e nemmeno coprire parzialmente l’ingaggio in caso di prestito. Lo vorrebbero tutti, ma Pjanic vuole solo la Juventus. Servono ulteriori cessioni per poter affondare il colpo, anche se la situazione è molto complicata. LEGGI ANCHE: Trevisani lascia Sky! Le parole del telecronista L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di sabato 31 luglio 2021) Se da un lato c’è una trattativa estenuante per Locatelli, dall’altro c’è un Miralemche attende la chiamata. Come riferisce il Corriere dello Sport, il Barcellona è disposto a lasciarlo partire, visto il poco minutaggio avuto con Koeman. I blaugrana, però, non vogliono riconoscere un euro di buonuscita e nemmeno coprire parzialmente l’ingaggio in caso di prestito. Lo vorrebbero tutti, mavuole solo la. Servono ulteriori cessioni per poter affondare il colpo, anche se laè molto complicata. LEGGI ANCHE: Trevisani lascia Sky! Le parole del telecronista L'articolo proviene da ...

