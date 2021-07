Inter, Nandez più vicino: lunedì la svolta: Ecco le cifre (Di sabato 31 luglio 2021) Milano, 31 luglio 2021 " Sono i giorni della verità in casa Inter per il passaggio in nerazzurro di Nahitan Nandez . E' lui il prescelto dell'estate per il grande colpo in entrata dell'Inter, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Milano, 31 luglio 2021 " Sono i giorni della verità in casaper il passaggio in nerazzurro di Nahitan. E' lui il prescelto dell'estate per il grande colpo in entrata dell', ...

Advertising

FBiasin : La, definiamola, “tecnica della doppia esca” ha funzionato: #Cagliari e #Arsenal hanno aperto al prestito (poco) on… - AlfredoPedulla : Arrivano mille domande, facciamo così 1) #Bellerin-#Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta.… - MarcoBarzaghi : L'Arsenal apre al prestito senza obbligo di #Bellerin! Adesso deve decidere l'Inter: o lui o #Nandez! @sportmediaset - infoitsport : Inter-Bellerin, Arteta alla ricerca del sostituto! Nandez, contatti no stop – Sky - ParmeshSriv : RT @it_inter: Il futuro di #Nandez è scritto, sarà a tinte nerazzurre: lunedì in agenda l'appuntamento decisivo tra Inter e Cagliari per ch… -