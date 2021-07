Indagini approfondite e a tutto tondo. Si attendono le risposte dell'autopsia (Di sabato 31 luglio 2021) Il matching tra i profili di Dna ha dato una prima drammatica risposta alla scomparsa di Francesco Pantaleo, lo studente 23enne marsalese scomparso da Pisa sabato scorso. Ma non ha chiarito, ... Leggi su lanazione (Di sabato 31 luglio 2021) Il matching tra i profili di Dna ha dato una prima drammatica risposta alla scomparsa di Francesco Pantaleo, lo studente 23enne marsalese scomparso da Pisa sabato scorso. Ma non ha chiarito, ...

Senza patente speronano i carabinieri con un'auto rubata: denunciati I carabinieri di Mogliano Veneto, al termine di approfondite indagini, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, due giovani moldavi, un 17enne ed un 20enne, entrambi incensurati e ...

Smog e rumore, il Passante a processo Le osservazioni dei comitati rilanciate dalla Lega: "Opera superata". People Mover, il Comune ripiana i debiti ...

I carabinieri di Mogliano Veneto, al termine di, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, due giovani moldavi, un 17enne ed un 20enne, entrambi incensurati e ...Le osservazioni dei comitati rilanciate dalla Lega: "Opera superata". People Mover, il Comune ripiana i debiti ...