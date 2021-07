Incendi devastano il paese | 4 morti e turisti in fuga dalla spiaggia Scenario apocalittico | la situazione

(Di sabato 31 luglio 2021) Non solo alcune regioni italiane sono devastate dagli. Ci sono dieci roghi attivi in Turchia, di cui tre nella regioneca dell’Antalya. Fino ad ora le vittime sono quattro: le cause deglisono ancora incerte ma le autorità turche non escludono l’opera di piromani. E nei prossimi giorni lapotrebbe aggravarsi ulteriormente dal momento che nelle zone interessate dai roghi, sono attese temperature di oltre 40 gradi. Le forze di emergenza turche stanno combattendo contro gliche stanno devastando le foreste di varie aree del. Dei 98 ...

La Turchia è ancora in fiamme : sono quattro finora le vittime dei roghi. Per il terzo giorno consecutivo, le forze di emergenze turche stanno combattendo contro glichesempre di più le foreste di varie aree del Paese. Leggi anche - Come scrive su Twitter il Ministro dell'Agricoltura e delle forteste, berkir Pakdemirli , i roghi attivi sono ...Sono numerose le città da bollino rosso e arancione secondo il Ministero della Salute e a tutto questo si aggiungono i numerosichela Penisola. Ieri grave emergenza in Sicilia , ...Il Sud Italia brucia ancora. Non si placano i roghi che negli ultimi giorni hanno investito soprattutto Sicilia e Sardegna e nuovi focolai si sviluppano in molte zone del Paese interessate da una fort ...Un gesto che è anche un simbolo di una terra ferita. La Sardegna si è risvegliata questa mattina con una storia di amore e di solidarietà, tra uomo e animali. Una cerbiatta ...