(Di sabato 31 luglio 2021) Prima ha concluso l'affare con un, poi, senza rendersene conto, ne ha proposto un altro alin borghese che si era avvicinato per fermarlo. È successo ieri pomeriggio, 30 luglio 2021, nei pressi del sottopasso della fermata della tramvia di via Valfonda aL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: pusher offre droga a un poliziotto. Denunciato insieme a un cliente vero -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze pusher

Firenze Post

1 - - >- Una dose di crack al costo di 15 euro: questo l'affare che lo spacciatore andava ... e l'agente aveva già notato l'attività di compravendita dell'intraprendente. E infatti gli ......(venerdì 30 luglio) nei pressi del sottopasso della fermata della tramvia di via Valfonda a. La polizia è subito intervenuta, ma quando uno degli agenti si è avvicinato al, quest'ultimo ...Prima ha concluso l'affare con un cliente, poi, senza rendersene conto, ne ha proposto un altro al poliziotto in borghese che si era avvicinato per fermarlo. È successo ieri pomeriggio, 30 luglio 2021 ...Prima ha concluso un “affare” con un cliente, poi, senza rendersene conto, ne ha proposto un altro al poliziotto in borghese che si era avvicinato per fermarlo. È successo ieri pomeriggio nei pressi d ...