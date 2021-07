"Ci sono solo due presidenti". Un coro per Draghi e Mattarella (Di sabato 31 luglio 2021) C’è tanta confusione sotto il cielo di un’estate italiana. Chi si dice comunista e gioca a fare il liberale, chi si dice liberale e si traveste da comunista. Chi parla di stato d’eccezione, chi di sano realismo. Chi, allarmato, ricorre a citare nazismo, Cina e Unione Sovietica, chi sottolinea che con nazismo, Cina e Unione Sovietica saremmo tutti vaccinati da tempo, zitti, bucati e mosca. Chi scrive di dittatura sanitaria, chi di inevitabile emergenza. Chi si vaccina, chi non si vaccina. Chi si vaccina ma è preoccupato per la tenuta democratica, chi non si vaccina e, tanto per rispettare la democrazia, assedia la casa del Sindaco di Pesaro. Chi ritiene che non vi sia vita senza ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) C’è tanta confusione sotto il cielo di un’estate italiana. Chi si dice comunista e gioca a fare il liberale, chi si dice liberale e si traveste da comunista. Chi parla di stato d’eccezione, chi di sano realismo. Chi, allarmato, ricorre a citare nazismo, Cina e Unione Sovietica, chi sottolinea che con nazismo, Cina e Unione Sovietica saremmo tutti vaccinati da tempo, zitti, bucati e mosca. Chi scrive di dittatura sanitaria, chi di inevitabile emergenza. Chi si vaccina, chi non si vaccina. Chi si vaccina ma è preoccupato per la tenuta democratica, chi non si vaccina e, tanto per rispettare la democrazia, assedia la casa del Sindaco di Pesaro. Chi ritiene che non vi sia vita senza ...

Advertising

borghi_claudio : @paolobarbieri62 No... mostrare che il 90% è vaccinato non serve a contenere il virus. Sulla Vespucci erano il 100%… - CarloCalenda : .?@RMorassut? il piano regolatore è stato un fallimento. Pensa ai Print. Quanti ne hanno implementati? È normale ch… - DSantanche : Stanno massacrando Madame, giovane artista rea di voler elogiare gli uomini, di non descriverli come mostri a presc… - elydaless : RT @salvinimi: Se sulla E80 vedreteuna donna con la pellicola spiaccicata sull'asfalto non preoccupatevi. Sono solo un branco di visoni che… - ambrata_s : RT @anomomisimalya: Solo per ricordarvi che anche io sono figa al mare -

Ultime Notizie dalla rete : sono solo Green Pass, Renzi: "Indecoroso spettacolo Fdi alla Camera" Eppure, solo grazie ai vaccini si scongiureranno nuove chiusure. I dati che ci arrivano dalla Gran ... Le scene della Camera sono vergognose, ma alla Meloni nessuno dei grandi opinionisti dice mai nulla,...

Desaparecidos bruciati in 7 centri di sterminio/ Messico, trovati 867mila resti umani 867mila resti umani bruciati sono stati rinvenuti presso sette centri di sterminio in Messico : si tratta di desaparecidos , i ...massimo di crudeltà e un sistema operativo che poteva funzionare solo ...

"Sono solo stupidaggini". Ecco la verità su Giorgetti ilGiornale.it "Ci sono solo due presidenti". Un coro per Draghi e Mattarella C’è tanta confusione sotto il cielo di un’estate italiana. Chi si dice comunista e gioca a fare il liberale, chi si dice liberale e si traveste da comunista. Chi parla di stato ...

Zona gialla, per Lopalco le chiusure graduali sono più efficaci del coprifuoco Per 5 Regioni la zona gialla potrebbe cominciare a scattare già dalla seconda metà di agosto. Secondo Lopalco è questo il modo di evitare di tornare in emergenza sanitaria.

Eppure,grazie ai vaccini si scongiureranno nuove chiusure. I dati che ci arrivano dalla Gran ... Le scene della Cameravergognose, ma alla Meloni nessuno dei grandi opinionisti dice mai nulla,...867mila resti umani bruciatistati rinvenuti presso sette centri di sterminio in Messico : si tratta di desaparecidos , i ...massimo di crudeltà e un sistema operativo che poteva funzionare...C’è tanta confusione sotto il cielo di un’estate italiana. Chi si dice comunista e gioca a fare il liberale, chi si dice liberale e si traveste da comunista. Chi parla di stato ...Per 5 Regioni la zona gialla potrebbe cominciare a scattare già dalla seconda metà di agosto. Secondo Lopalco è questo il modo di evitare di tornare in emergenza sanitaria.