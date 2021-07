Caserta, il Covid continua ad uccidere: Emilio muore a 44 anni (Di sabato 31 luglio 2021) MONDRAGONE – Emilio Ruta, 44enne autista dell’Atc, si è arreso al Covid. Era ricoverato all’Ospedale Cotugno di Napoli dopo esser risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni erano peggiorate nel corso degli ultimi giorni e questa notte è arrivato il tragico epilogo. Lascia la moglie e due figli: lunedì mattina la salma raggiungerà il cimitero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021) MONDRAGONE –Ruta, 44enne autista dell’Atc, si è arreso al. Era ricoverato all’Ospedale Cotugno di Napoli dopo esser risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni erano peggiorate nel corso degli ultimi giorni e questa notte è arrivato il tragico epilogo. Lascia la moglie e due figli: lunedì mattina la salma raggiungerà il cimitero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini, a ##Caserta 'open day' per gli #Studenti il primo settembre ** - occhio_notizie : 'Vaccini in Tour', in 300 sfidano il caldo per la dose anti Covid - occhio_notizie : Covid, in provincia di Caserta 48 nuovi positivi in 24 ore | Il bollettino - larampait : #Covid, bollettino #ASLCaserta (31/07): i dati comune per comune - larampait : #Covid, bollettino #ASLCaserta (30/07): i dati comune per comune -