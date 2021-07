Cagliari, ansia Rog: problema al ginocchio al rientro. Le condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Marko Rog ha patito un problema al ginocchio nel corso dell’amichevole che il Cagliari ha giocato contro l’Ausburg Marko Rog di nuovo alle prese con problemi fisici. Durante l’amichevole disputata oggi tra Augsburg e Cagliari, il croato è caduto per terra e, dopo cinque minuti, ha abbandonato il campo per non complicare ulteriormente la situazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il problema potrebbe essere legato al medesimo ginocchio già operato. Inizio dunque sfortunato per il giocatore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Marko Rog ha patito unalnel corso dell’amichevole che ilha giocato contro l’Ausburg Marko Rog di nuovo alle prese con problemi fisici. Durante l’amichevole disputata oggi tra Augsburg e, il croato è caduto per terra e, dopo cinque minuti, ha abbandonato il campo per non complicare ulteriormente la situazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Secondo quanto rivelato da Sky Sport, ilpotrebbe essere legato al medesimogià operato. Inizio dunque sfortunato per il giocatore ...

