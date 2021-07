Amazon | dal Lussemburgo maximulta 746 milioni € per violazione delle norme Ue sulla privacy

(Di sabato 31 luglio 2021) Lo rende noto la stessa società, precisando di essere fortemente in disaccordo con la sentenza dell'Autorità per lalussemburghese Cnpd e annuncia ricorso L'articolo proviene da Firenze Post.

Le prime anticipazioni sulla maxi multa erano trapelateWall Street Journal, che all'inizio di giugno aveva parlato di una bozza del CNPD che sanzionava le pratiche sulla privacy die ......pubblico per numerosi film di successo tra i quali il recentissimo "Nomi e cognomi" sucon ...realizzazione di un lungometraggio sui temi di carattere sociale e in particolare sull'autismo...Lo rende noto la stessa società, precisando di essere fortemente in disaccordo con la sentenza dell'Autorità per la Privacy lussemburghese Cnpd e annuncia ricorso amazon-maximulta--per-violazione-dell ...Guai in arrivo per Amazon, la violazione dei dati degli utenti avvenuta a scopi di marketing è stata pesantemente sanzionata dalle autorità con una salatissima multa record.