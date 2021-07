Al miglior prezzo le Huawei Freebuds 4 in Italia con Mini Speaker (Di sabato 31 luglio 2021) Sono in promozione le Huawei Freebuds 4 sul Huawei Store. Gli utenti che vorranno acquistarle riceveranno in regalo il Mini Speaker del produttore cinese, il tutto al prezzo di 159 euro. A fronte di un anticipo di 10 euro si otterrà uno sconto di 30 euro sulla cifra finale, pagando tutto 129 euro. Si tenga presente che l’anticipo dovrà essere versato durante la fase di pre-vendita, in scadenza tra poche ore (dovrete affrettarvi se volete approfittarne). Una promozione questa relativa alle Huawei Freebuds 4 che non potete perdervi, e che si aggiunge alla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Sono in promozione le4 sulStore. Gli utenti che vorranno acquistarle riceveranno in regalo ildel produttore cinese, il tutto aldi 159 euro. A fronte di un anticipo di 10 euro si otterrà uno sconto di 30 euro sulla cifra finale, pagando tutto 129 euro. Si tenga presente che l’anticipo dovrà essere versato durante la fase di pre-vendita, in scadenza tra poche ore (dovrete affrettarvi se volete approfittarne). Una promozione questa relativa alle4 che non potete perdervi, e che si aggiunge alla ...

