Al Bano | arrivano gravi accuse da un vescovo in Puglia | cosa sta accadendo

(Di sabato 31 luglio 2021) Alfa infuriare undella. Lesono, ma l’artista si difende: “Se avessi fatto qualdi sbagliato mi sarei bacchettato da solo” Dopo aver cantato in una chiesa in occasione delle nozze di un amico, AlCarrisi viene bacchettato da unche si trova nella sua terra natale, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano arrivano

Inews24

... la dichiarazione a Mamma Loredana e papà Ale il suo nuovo progetto? GUARDA QUI>>> Gabriele ... in milanese: te, faccia di m...a, si dice che sai fare ridere, domani sera provi!poi i ...... " Non son degno di te " e " Se non avessi più te " e con Alin " Il suo nome è Donna Rosa ". ... Con l'aiuto della ragazza i soldati americanialla roccaforte dove il professore è riuscito ...Al Bano fa infuriare un vescovo della Puglia. Le accuse sono gravi, ma l'artista si difende: "Mi sarei bacchettato da solo" ...Al Bano patrimonio: parliamo di uno dei cantanti più ricchi e famosi d'Italia, ma di cui si fa fatica a stimarne l'eredità tra musica, aziende e proprietà ...