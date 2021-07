Ajax, il 16enne Noah Gesser è morto in un incidente stradale (Di sabato 31 luglio 2021) L’Ajax, squadra olandese di prima categoria, ha comunicato sui propri canali ufficiali la scomparsa di Noah Gesser, giovane di 16 anni e talento dell’Accademy, che ha perso la vita in un incidente stradale la scorsa notte. Era insieme al fratello ed i due sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021) L’, squadra olandese di prima categoria, ha comunicato sui propri canali ufficiali la scomparsa di, giovane di 16 anni e talento dell’Accademy, che ha perso la vita in unla scorsa notte. Era insieme al fratello ed i due sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

