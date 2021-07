Welcome 2 America: l'ultimo colpo di genio di Prince (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella maggior parte dei casi gli album postumi sono uno specchietto per le allodole. Artisticamente irrilevanti, spesso inutili e poco rispettosi del passato dell'artista in questione. Ecco, questa considerazione non vale per Welcome 2 America, un disco che avrebbe dovuto uscire nel 2010, ma che per ragioni imperscrutabili è rimasto nello sterminato archivio segreto di Prince. Detto questo, l'album parte con il piede giusto, ovvero con il funk sapientemente rallentato della title track. Una di quelle canzoni che solo Prince e una manciata di fuoriclasse potevano permettersi. Ispirazione 70's e arrangiamenti di grande ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella maggior parte dei casi gli album postumi sono uno specchietto per le allodole. Artisticamente irrilevanti, spesso inutili e poco rispettosi del passato dell'artista in questione. Ecco, questa considerazione non vale per, un disco che avrebbe dovuto uscire nel 2010, ma che per ragioni imperscrutabili è rimasto nello sterminato archivio segreto di. Detto questo, l'album parte con il piede giusto, ovvero con il funk sapientemente rallentato della title track. Una di quelle canzoni che soloe una manciata di fuoriclasse potevano permettersi. Ispirazione 70's e arrangiamenti di grande ...

