Venezia | Zanetti | ' Sigurdsson grande giocatore Niang molto duttile'

- Dopo il ritiro di San Vito di Cadore, appena concluso, l'allenatore delPaoloè intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima stagione e per dire qualcosa in più riguardo alla prossima tourneè olandese che dovranno affrontare i suoi: 3 test ...... tecnico dei lagunari, ha parlato in conferenza stampa in vista della stagione che sta per iniziare Conferenza stampa in casa. A parlare, questa volta, è stato il tecnico Paolo. Ecco ...Paolo Zanetti, allenatore del Venezia neo-promosso in Serie A, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW: “Stiamo lavorando molto bene e il campo che stiamo ut ...Venezia, Zanetti: “Nella tournée olandese affronteremo avversari molto difficili” L’allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partenza della squadr ...