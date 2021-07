URGENTE AGGIORNARE iPhone | iPad e Mac

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 30 luglio 2021) Se non hai ancora aggiornato i tuoie Mac con le ultime patch di Apple , allora devi prenderti un po’ di tempo per farlo subito, perché è una cosa importante. All’inizio di questa settimana, Apple ha pubblicato iOS 14.7.1,OS 14.7.1 e macOS Big Sur 11.5.1. Sebbene questo aggiornamento contenga correzioni di bug, la parte principale di questo aggiornamento è una correzione di sicurezza per una vulnerabilità che secondo Apple “potrebbe essere stata sfruttata attivamente”. In altre parole, i cattivi lo stanno già usando. Ecco come Apple descrive la vulnerabilità in relazione a iOS eOS: Disponibile per: ...