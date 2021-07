Una riforma a metà che non elimina i processi infiniti Le Regioni blindano i sei referendum

Advertising

ivanscalfarotto : Una riforma che cancella un approccio inaccettabile e ci restituisce le garanzie proprie di uno Stato di diritto. U… - Errorigiudiziar : Il #28luglio 1981 il ministro della #Giustizia, già sindaco di #Roma, dava per certa una riforma anti… - FrancescoLollo1 : #Tg1: Una riforma come quella della #giustizia, frutto di compromessi al ribasso tra forze politiche attente solo a… - sardo1951 : RT @ivanscalfarotto: Una riforma che cancella un approccio inaccettabile e ci restituisce le garanzie proprie di uno Stato di diritto. Un p… - RobesSimon : Questa Riforma della Giustizia può avere effetti criminogeni - Letto su @fattoquotidiano Ecco fatto, una disamina t… -

Ultime Notizie dalla rete : Una riforma

... alla rivoluzione verde e transizione ecologica e alle infrastrutture permobilità sostenibile. Con riferimento invece alla stabilità e adeguatezza dell'offerta, con questa legge disi ...È come se il Colle evidenziasse la debolezza di Draghi al punto da fare balenaresua ... e senza Mattarella che faccia da garante con l'inquieta galassia giudiziaria , ladella giustizia ..."Occorre procedere alla riforma del testo unico degli enti locali per il superamento della legge Delrio, questioni ormai non più procrastinabili. Apprezziamo in tal senso le recenti dichiarazioni dei ...La situazione è complessa, siamo in alto mare, e il Governo avrà il suo bel daffare per far quadrare esigenze di equità e equilibri di bilancio, viste le richieste sindacali pensioni trattativa govern ...