Tokyo: Lucilla Boari bronzo nel tiro con l'arco, è nella storia (Di venerdì 30 luglio 2021) Il tiro con l'arco è questione di concentrazione, tecnica e tanta tranquillità. Lucilla Boari ha unito tutto questo e molto altro per entrare nella storia del tiro con l'arco italiano. Il bronzo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilcon l'è questione di concentrazione, tecnica e tanta tranquillità.ha unito tutto questo e molto altro per entraredelcon l'italiano. Il...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TIRO CON L'ARCO FEMMINILE: BRONZO PER LUCILLA BOARI Sconfitta 7-1 la statunitense Mackenzie Br… - Eurosport_IT : Lucilla Boari fa la storia e ci regala la 20ª medaglia a Tokyo! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Archery |… - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE… - infoitsport : Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo: Lucilla Boari vola agli ottavi! Battuta in rimonta Rebagliati nel derby azzurro - infoitsport : Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo: Lucilla Boari conquista i quarti di finale! Piegata Marusava allo shoot-off -