Tokyo 2020, tiro con l'arco: Lucilla Boari fa sognare l'Italia, batte Wu e vola in semifinale (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla Boari batte 6-2 la cinese Jiaxin Wu nel match valevole per i quarti di finale del torneo di tiro con l'arco dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e conquista l'accesso ad una storica semifinale. L'atleta italiana ora incontrerà la russa Elena Osipova e l'Italia sogna una medaglia che sarebbe la prima della storia nell'arco femminile.

