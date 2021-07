Tokyo 2020 Canoa slalom | De Gennaro | “Sentivo di poter vincere | oggi non ero io”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 luglio 2021) Giovanni De, quattordicesimo ed eliminato in semifinale nella gara di, si rivela estremamente deluso davanti ai microfoni. “non ero io – afferma l’azzurro – e mi dispiace di aver deluso tutti coloro che hanno creduto in me. Non riesco neanche ad essere deluso, perché è come se questo giorno non esistesse: non mi sento me stesso. Stavo benissimo fino al momento della partenza, poi non so spiegare cosa è successo: sono andato totalmente fuori sincronia. C’è tanto rammarico, perché il mio obiettivo anche anche più del podio. Pensavo di ...