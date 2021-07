Scacchi, World Cup 2021: semifinali Carlsen-Duda e Karjakin-Fedoseev. Tra le donne derby russo Goryachkina-Kosteniuk in finale (Di venerdì 30 luglio 2021) Comincia a delinearsi, tramite la World Cup, la situazione che riguarda non solo il Torneo dei Candidati 2022 maschile, ma anche quello femminile. L’allineamento alle semifinali della rassegna Open e la presenza di Magnus Carlsen fa sì che, non essendo il norvegese, Campione del Mondo, eleggibile per i Candidati se non in caso di sconfitta nel match mondiale con il russo Ian Nepomniachtchi, si generi una particolarità. Se diventasse finalista, infatti, a giocare il torneo che designa lo sfidante del Campione del Mondo saranno l’altro finalista e il vincitore della finale per il 3° posto. Diversamente, al ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Comincia a delinearsi, tramite laCup, la situazione che riguarda non solo il Torneo dei Candidati 2022 maschile, ma anche quello femminile. L’allineamento alledella rassegna Open e la presenza di Magnusfa sì che, non essendo il norvegese, Campione del Mondo, eleggibile per i Candidati se non in caso di sconfitta nel match mondiale con ilIan Nepomniachtchi, si generi una particolarità. Se diventasse finalista, infatti, a giocare il torneo che designa lo sfidante del Campione del Mondo saranno l’altro finalista e il vincitore dellaper il 3° posto. Diversamente, al ...

