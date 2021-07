Roma | Spinazzola | «Ecco quando punto a tornare in campo»

(Di venerdì 30 luglio 2021) Rientrato nella sua Foligno, Leonardoha fatto ilsui tempi di recupero dall’ultimo infortunio La città di Foligno celebra Leonardoper il contributo dato in occasione dell’ultimo Europeo vinto dall’Italia. Il terzino ha rilasictao alcune dichiarazioni: «È un onore essere qui . Sono molto attaccato a Foligno e sono felice di ricambiare tutto l’affetto che mi viene dato. La vittoria dell’Europeo è la vittoria dell’Italia, del gruppo e della gioia che abbiamo dato a tutti gli italiani. La medaglia degli Europei la porterò sempre con me, dovrò creare una stanza proprio per custodirla, le stampelle invece le ...

Mattinata speciale per Leonardo. L'esterno della Roma e della nazionale italiana è stato premiato a Foligno, sua città natale, per il trionfo con la spedizione azzurra a Euro 2020. Il sindaco della cittadina umbra gli ...