Perché non ha senso parlare del suicidio di De Donno (e perché non c’entra nulla con la sua “cura”) (Di venerdì 30 luglio 2021) “Parlaci del dottor De Donno”. “Quand’è che scrivi un post su De Donno, eh? Eh?” Ne avrò contati a centinaia di commenti così, tutti nello stesso italiano zoppicante e il tono di chi vede complotti anche nel buco del lavandino. Ok, d’accordo, vi spiego perché non ho scritto (e non scriverò) nulla sul dottor De Donno. perché il suo suicidio è una tragedia di cui nessuno di noi conosce anche solo minimamente le cause profonde, intime, personali, che meritano solo due cose: silenzio e rispetto. perché non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) “Parlaci del dottor De”. “Quand’è che scrivi un post su De, eh? Eh?” Ne avrò contati a centinaia di commenti così, tutti nello stesso italiano zoppicante e il tono di chi vede complotti anche nel buco del lavandino. Ok, d’accordo, vi spiegonon ho scritto (e non scriverò)sul dottor Deil suoè una tragedia di cui nessuno di noi conosce anche solo minimamente le cause profonde, intime, personali, che meritano solo due cose: silenzio e rispetto.non ...

Advertising

LegaSalvini : Alberto #Bagnai: Esiste un rischio che si richiuda a causa del contagio? Certamente. Ma non perché qualcuno ha scel… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - ladyonorato : “Immuni ma contagiosi” è l’ossimoro perfetto. Ah, in Germania già è ufficiale: nuove chiusure perché i vaccini “non… - Bill30745412 : @FiorellaMannoia Dite a questi trogloditi che la penicillina è stata estratta da una muffa per cui, se fosse necess… - unamicodiWilde : RT @VujaBoskov: persone che non ha fatto nemmeno prima dose lamenta perché altri forse deve fare #terzadose. bambino è più credibile perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Oroscopo domani 31 luglio 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni E dare una mano, offrire un aiuto è una cosa lodevole ma occhio perché qualcuno potrebbe approfittarne e tentare di mettervi i piedi in testa. Se una situazione non vi sembra giusta, avete la ...

Oroscopo domani 31 luglio 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco Soli: sul fronte affari di cuore oggi è calma piatta e, forse, perché gli amori passeggeri ormai non vi interessano più. Per gli altri segni dell' Oroscopo di domani guardate qui: ARIETE: MAGGIORE ...

Covid: i pipistrelli si infettano ma non si ammalano, ecco perché Tiscali.it E dare una mano, offrire un aiuto è una cosa lodevole ma occhioqualcuno potrebbe approfittarne e tentare di mettervi i piedi in testa. Se una situazionevi sembra giusta, avete la ...Soli: sul fronte affari di cuore oggi è calma piatta e, forse,gli amori passeggeri ormaivi interessano più. Per gli altri segni dell' Oroscopo di domani guardate qui: ARIETE: MAGGIORE ...