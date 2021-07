Ordine: "Spalletti ottimo comunicatore ma potrebbero nascere dei problemi con lui: vi svelo il motivo" (Di venerdì 30 luglio 2021) Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto quest'oggi nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti trattati, nell'orbita Napoli, ha anche espresso un parere sul nuovo allenatore Luciano Spalletti, ammonendo però i tifosi napoletani su una possibilità. Queste le sue parole: "Finora Spalletti ha retto bene dal punto di vista della comunicazione. Mi sembra che abbia parlato il linguaggio della trasparenza e della precisione. Mi è molto piaciuta la battuta fatta su Koulibaly. Da questo punto di vista è uno di quelli che non dà nessun tipo di problema, a pallone fermo. I primi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Il noto giornalista Francoè intervenuto quest'oggi nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti trattati, nell'orbita Napoli, ha anche espresso un parere sul nuovo allenatore Luciano, ammonendo però i tifosi napoletani su una possibilità. Queste le sue parole: "Finoraha retto bene dal punto di vista della comunicazione. Mi sembra che abbia parlato il linguaggio della trasparenza e della precisione. Mi è molto piaciuta la battuta fatta su Koulibaly. Da questo punto di vista è uno di quelli che non dà nessun tipo di problema, a pallone fermo. I primi ...

Advertising

MondoNapoli : Ordine: 'Spalletti tecnico che non crea problemi! Le difficoltà potrebbero nascere solo in un caso' -… - imnataliia : @Wazza_CN Per me, in ordine: Roma-Napoli-Lazio. Roma grazie ad Mou e il ritorno di Zaniolo, Napoli per Spalletti. A… - goly87 : @FrancescoRoma78 P. S. Dall'amichevole credo siamo tutti rimasti piacevolmente colpiti da zanoli, per ordine e tran… -