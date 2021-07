Olimpiadi | 10 000 metri | oro a Barega | undicesimo l' azzurro Crippa

Advertising

TOKYO (Giappone) - Arrivano le prime medaglie olimpiche dell' atletica ai Giochi giapponesi di Tokyo 2020 . Sono, come da tradizione, quelle della gara maschile dei 10.metri , in cui l'azzurro Yeman Crippa si è piazzato all' undicesimo posto. L' oro è andato all'etiope Selemon Barega , che ha preceduto gli ugandesi Joshua Cheptegei (argento per il campione del ...Sono, come da tradizione, quelle della gara dei 10.metri, in cui l'azzurro Yeman Crippa si è ... Nella stessa giornata Trentino ancora protagonista allecon Nadia Battocletti capace di ...Nadia Battoccletti fantastica. L'azzurra è stata autrice di una batteria nei 5.000 metri a dir poco entusiasmante. La 21enne trentina ha gestito come meglio non si potrebbe la tattica di gara, rimanen ...Arrivano le prime medaglia nella regina delle discipline olimpiche: oro all’etiope Barega, argento e bronzo all’Uganda. Il trentino è calato nell’ultima parte: "Devo imparare a gestire meglio le forze ...