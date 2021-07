Nexi | in 1 sem +12 | 9% ricavi a 539 | 5 mln e +13 | 9% ebitda a 298 | 2 mln

(Di venerdì 30 luglio 2021) Forte recupero dei volumi e della redditività per, il colosso italiano dei pagamenti digitali il cui Consiglio di Amministrazione diS.p. A., riunitosi in data odierna, ha approvato i ...

... specialmente durante l'intero secondo trimestre, oltre che da continui progressi nella creazione della PayTech italiana leader in Europa" commenta Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo. "Tale ...Utile normalizzato +23% a 102,9 milioni . L'aggiornamento della guidance prevede inoltre un rapporto tra capex e ricavi stabile anno su anno "anticipando l'effetto delle sinergie derivanti dalle ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - Sia ha registrato nel primo semestre un utile normalizzato di 59,2 milioni di euro, in aumento del 52,6% sul 2020, su ricavi aumentati del 13,6% a 381 ...Migliora guidance 2021 alla luce di aggregazione con Nets (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Nexi ha riportato ricavi per 539,5 milioni di euro nel primo semestre, con un incremento del 12,9% ...