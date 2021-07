M5S: Fico, Conte leader, eccezionale su riforma giustizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Si va verso la definizione di Giuseppe Conte leader del M5S? "Sì, si procede in questa direzione" e "senza dubbio Giuseppe Conte, che a breve sarà votato dal Movimento come leader politico, in queste ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Si va verso la definizione di Giuseppedel M5S? "Sì, si procede in questa direzione" e "senza dubbio Giuseppe, che a breve sarà votato dal Movimento comepolitico, in queste ...

iconanews : M5S: Fico, Conte leader, eccezionale su riforma giustizia - ViggianiM : Che ci fa @Roberto_Fico “ospite d’onore” al festival culturale del libro possibile di Vieste? L’acqua va in salita #Camera #M5S - enniogiannascol : @Roberto_Fico @matteoricci Hanno raggiunto un accordo sulla schiforma della Giustizia che a me non piace, per me… - Teresa12401552 : RT @ANNAQuercia: @luigidimaio @FAO @FoodSystems se restate nel governo alle prossime elezioni io torno come prima non vado a votare, sei co… - ANNAQuercia : @luigidimaio @FAO @FoodSystems se restate nel governo alle prossime elezioni io torno come prima non vado a votare,… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Fico M5S: Fico, Conte leader, eccezionale su riforma giustizia A dirlo, il presidente della Camera Roberto Fico al Libro Possibile, a Vieste. "A breve - aggiunge - avremo la votazione del nuovo statuto del M5S con un nuovo simbolo M5s con la scritta 2050". ...

Alla Camera gli addetti negli uffici stampa grillini sono 85 ... nel silenzio complice degli eletti M5s. Tutto calcolato: senza l'apporto dei funzionari i Di Maio e i Fico non ce l'avrebbero mai fatta. E pazienza se il costo è stato l'operazione più ipocrita mai ...

Giustizia, Draghi e Cartabia trovano l’intesa con il M5S: testo riforma in aula domenica L’accordo sulla riforma penale c’è. Con il sì dei 5 stelle. E l’approdo in Aula slitta a domenica pomeriggio. Arriva in extremis, al termine di una lunghissima giornata di trattative, stop and go e mi ...

