Luisa Ranieri in lutto. Una notizia improvvisa e dolorosa: l’ultimo, triste saluto (Di venerdì 30 luglio 2021) Luisa Ranieri non ha certo bisogno di presentazioni. Brava e bella, è un’attrice amatissima dal pubblico, che in questi anni ha intrattenuto con una marea di film per il cinema e la tv e di fiction che l’hanno vista protagonista. Tra le più recenti La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco. Nonostante sia un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italiano, dunque una vip, Luisa Ranieri di rado occupa le pagine della cronaca rosa. Se succede è solo per celebrare il suo amore con il collega Luca Zingaretti con cui ha costruito una bellissima famiglia. Il loro amore dura da più di 15 anni e hanno due ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)non ha certo bisogno di presentazioni. Brava e bella, è un’attrice amatissima dal pubblico, che in questi anni ha intrattenuto con una marea di film per il cinema e la tv e di fiction che l’hanno vista protagonista. Tra le più recenti La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco. Nonostante sia un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italiano, dunque una vip,di rado occupa le pagine della cronaca rosa. Se succede è solo per celebrare il suo amore con il collega Luca Zingaretti con cui ha costruito una bellissima famiglia. Il loro amore dura da più di 15 anni e hanno due ...

Advertising

zazoomblog : Luisa Ranieri in lacrime il triste messaggio via social: Arrivederci amico mio - #Luisa #Ranieri #lacrime #triste - robasuke2015 : RT @jan_novantuno: Le prime due immagini di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, prodotto da The Apartment e prossimamente su Netfli… - delavian9 : RT @jan_novantuno: Le prime due immagini di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, prodotto da The Apartment e prossimamente su Netfli… - barbybpgirl : @NuovoNickname sì anche io ?? gli attori protagonisti sono Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi, ma come tutti i… - nonmuntoni : io amo luisa ranieri lei è la mia vita -