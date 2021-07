LIVE – Irma Testa vs Nesthy Petecio | semifinale boxe femminile Tokyo 2020 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 31 luglio 2021)è già nella storia, ma vuole renderla ancora più gloriosa. La 23enne di Torre Annunziata sale sul ring della Kokugikan Arena nelladei pesi piuma donne di. Il match è in programma per sabato, 31 luglio, alle 13:39 locale, quando in Italia saranno circa le 06:39. L’avversaria sarà la filippinache nei quarti di finale ha avuto la meglio della colombiana Yeni Marcela Arias. COME VEDERE L’INCONTRO REGOLAMENTOPROGRAMMA COMPLETOAGGIORNA LASportFace.