LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, clima torrido a Budapest, si studiano le gomme (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.555 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.167 74 Carlos SAINZ Ferrari+0.560 7 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.626 4 6 Fernando ALONSO Alpine+0.830 37 Charles LECLERC Ferrari+0.836 5 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.911 4 9 Lando NORRIS McLaren+1.094 3 10 Lance STROLL Aston Martin+1.200 4 11 Esteban OCON Alpine+1.210 4 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.215 2 13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.434 5 14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.710 5 15 George RUSSELL Williams+2.169 7 16 Nicholas LATIFI Williams+2.269 5 17 Mick ... Leggi su oasport

