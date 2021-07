Incendio a Catania: 30 focolai, fumo sulla città, case evacuate. In 150 salvati via mare (Di venerdì 30 luglio 2021) La Sicilia brucia, Catania è un inferno: il soffocante vento africano alimenta le fiamme di diversi incendi . Si contano una trentina di focolai , che si sospetta siano dolosi, solo in città. Le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) La Sicilia brucia,è un inferno: il soffocante vento africano alimenta le fiamme di diversi incendi . Si contano una trentina di, che si sospetta siano dolosi, solo in. Le ...

Advertising

emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - Corriere : Catania colpita dagli incendi: case evacuate, chiuso l’aeroporto. Il vento caldo alimenta le fiamme - Lasiciliaweb : Incendio alla Plaia di Catania, distrutto il lido Le Capannine (video Roberto Viglianisi) - TeamCastagnet : RT @emergenzavvf: #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel La… - lukealb : RT @emergenzavvf: #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel La… -