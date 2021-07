«I disastri ambientali non devono andare in prescrizione» (Di venerdì 30 luglio 2021) Il fatto che il reato di disastro ambientale non figuri nel testo sulla riforma della giustizia tra quelli per cui non scatta l’improcedibilità preoccupa Legambiente, il Wwf, Greenpeace Italia, Libera e Gruppo Abele. I presidenti delle rispettive associazioni sono i primi firmatari dell’appello che ricorda al governo, alla ministra della giustizia e alle forze politiche della maggioranza che «la storia del nostro paese è segnata da disastri ambientali che soltanto dopo l’introduzione nel Codice penale del delitto 452 quater sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il fatto che il reato di disastro ambientale non figuri nel testo sulla riforma della giustizia tra quelli per cui non scatta l’improcedibilità preoccupa Legambiente, il Wwf, Greenpeace Italia, Libera e Gruppo Abele. I presidenti delle rispettive associazioni sono i primi firmatari dell’appello che ricorda al governo, alla ministra della giustizia e alle forze politiche della maggioranza che «la storia del nostro paese è segnata dache soltanto dopo l’introduzione nel Codice penale del delitto 452 quater sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

