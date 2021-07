Google e Facebook: vaccinazione obbligatoria per tornare in ufficio (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta fa paura e negli Stati Uniti la quarta ondata è in piena attività, tanto da ritardare il ritorno in ufficio e a spingere a richiedere la vaccinazione obbligatoria da parte di aziende come Google, Facebook e Twitter. Apple è stata una delle poche aziende tecnologiche riluttanti ad abbracciare completamente il lavoro a distanza. Data la sua preferenza per il lavoro in ufficio, è stato sconcertante che il gigante dell’iPhone abbia annunciato che avrebbe ritardato i suoi rigorosi piani per il ritorno dei lavoratori in ufficio a causa dell’improvviso aumento ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta fa paura e negli Stati Uniti la quarta ondata è in piena attività, tanto da ritardare il ritorno ine a spingere a richiedere lada parte di aziende comee Twitter. Apple è stata una delle poche aziende tecnologiche riluttanti ad abbracciare completamente il lavoro a distanza. Data la sua preferenza per il lavoro in, è stato sconcertante che il gigante dell’iPhone abbia annunciato che avrebbe ritardato i suoi rigorosi piani per il ritorno dei lavoratori ina causa dell’improvviso aumento ...

