Frodi creditizie, Bergamo terza in Lombardia con 298 casi in un anno (Di venerdì 30 luglio 2021) Bergamo. La nostra provincia è terza in Lombardia per Frodi creditizie con 298 casi in un anno. Vengono realizzate mediante furto di identità continuano ad avere un impatto non trascurabile sulle famiglie italiane, con il conseguente utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni, e con l'intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e di non pagare il bene. L'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sulle Frodi creditizie e i furti di identità realizzato da CRIF-MisterCredit ...

