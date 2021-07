Elisabetta Canalis per la Sardegna: scende in campo con una raccolta fondi (Di venerdì 30 luglio 2021) A causa dell’emergenza incendi in Sardegna, Elisabetta Canalis scende in campo per aiutare la popolazione devastata. La Sardegna in questi giorni è stata devastata. L’isola è ferita dai roghi, e la popolazione ha subito delle gravi conseguenze. La Canalis attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di affiancare la Dinamo Sassari ovvero la squadra di basket locale e il Banco di Sardegna, per sostenere tutta la popolazione, le attività e gli animali colpiti dall’emergenza incendi. La situazione che vive oggi la Sardegna è davvero ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) A causa dell’emergenza incendi ininper aiutare la popolazione devastata. Lain questi giorni è stata devastata. L’isola è ferita dai roghi, e la popolazione ha subito delle gravi conseguenze. Laattraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di affiancare la Dinamo Sassari ovvero la squadra di basket locale e il Banco di, per sostenere tutta la popolazione, le attività e gli animali colpiti dall’emergenza incendi. La situazione che vive oggi laè davvero ...

MediasetTgcom24 : Emergenza incendi in Sardegna: Elisabetta Canalis scende in campo con una raccolta fondi #SARDEGNA… - DonnaGlamour : Elisabetta Canalis in prima linea per aiutare la sua Sardegna - emiliano110978 : RT @VerreLuciano: >CUOR DI SARDEGNA< ELISABETTA CANALIS VUOLE AIUTARE LA SUA TERRA IN FIAMME E PER QUESTO SCENDE IN CAMPO CON UNA CAMPAG… - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis scende in campo per la sua Sardegna #gossipitalianews - Italia_Notizie : Incendi Sardegna, Elisabetta Canalis lancia una raccolta fondi: “Farò di tutto” -