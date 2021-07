Concorso Regione Campania, 110 posti per i Centri per l’impiego: come partecipare (Di venerdì 30 luglio 2021) Altre assunzioni in arrivo con un nuovo Concorso della Regione Campania per 110 posti presso i Centri per l’impego della Regione. Sono infatti stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 due diversi bandi, una per diplomati e uno per laureati. In particolare, i due bandi prevedono la copertura di: 98 unità a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l’impiego della Regione Campania, nel profilo professionale di “Istruttore Sistemi informativi e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) Altre assunzioni in arrivo con un nuovodellaper 110presso iper l’impego della. Sono infatti stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 due diversi bandi, una per diplomati e uno per laureati. In particolare, i due bandi prevedono la copertura di: 98 unità a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso iperdella, nel profilo professionale di “Istruttore Sistemi informativi e ...

