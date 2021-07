Bellerin all’Inter, cosa manca dopo il sì dell’Arsenal (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Inter cerca il successore di Hakimi: la fascia destra potrebbe diventare proprietà di Bellerin dopo l’apertura dell’Arsenal al prestito L’Inter non vuole sbagliare la mossa. I nerazzurri sono consapevoli di quanto sia significativa l’assenza di Achraf Hakimi. L’esterno destro marocchino ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco per le avversarie dei nerazzurri nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Inter cerca il successore di Hakimi: la fascia destra potrebbe diventare proprietà dil’aperturaal prestito L’Inter non vuole sbagliare la mossa. I nerazzurri sono consapevoli di quanto sia significativa l’assenza di Achraf Hakimi. L’esterno destro marocchino ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco per le avversarie dei nerazzurri nella Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

YvanGoSlow24 : Bellerin all'Inter e Westbrook ai Lakers. Acquisti che mi gasano. Senza nessuna valida ragione tecnica. MA GASANO E… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'L'Arsenal apre all'Inter al prestito con diritto di riscatto per Bellerin: la trattativa può sbloccarsi.' - imcalhainter : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'L'Arsenal apre all'Inter al prestito con diritto di riscatto per Bellerin: la trattativa può sbloccarsi.' - Cucciolina96251 : RT @vivoperlinter: #Calciomercato: svolta nella trattativa per portare #Bellerin all'#Inter? Ecco le ultime novità - Simplyciccio : RT @NonConoscoVG: SkySport: 'L'Arsenal apre all'Inter al prestito con diritto di riscatto per Bellerin: la trattativa può sbloccarsi.' -