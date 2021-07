Barcellona, Pique: “Stiamo aspettando Messi, spero sia convinto” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Aspettiamo che Messi firmi il rinnovo e resti con noi, spero che sia convinto”. Queste le parole del difensore del Barcellona, Gerard Pique, sul futuro del fuoriclasse argentino che non ha ancora firmato il rinnovo con il Barça. Resta ottimismo e il presidente Laporta spera di chiudere il discorso entro la prossima settimana. “Siamo pronti a iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo, siamo reduci da un anno in cui abbiamo vinto la Coppa, ma se il Barça non vince la Liga o la Champions non puo’ essere un’annata del tutto positiva. Io comunque ho l’entusiasmo del primo anno”, ha aggiunto ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Aspettiamo chefirmi il rinnovo e resti con noi,che sia”. Queste le parole del difensore del, Gerard, sul futuro del fuoriclasse argentino che non ha ancora firmato il rinnovo con il Barça. Resta ottimismo e il presidente Laporta spera di chiudere il discorso entro la prossima settimana. “Siamo pronti a iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo, siamo reduci da un anno in cui abbiamo vinto la Coppa, ma se il Barça non vince la Liga o la Champions non puo’ essere un’annata del tutto positiva. Io comunque ho l’entusiasmo del primo anno”, ha aggiunto ...

